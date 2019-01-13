Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisleri geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kar seviyesinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle sezonu henüz açamadı.

Gevaş ilçesinde Artos Dağı eteklerine kurulan Abalı Kayak Merkezi'ne, Ocak ayının ortalarına gelinmesine karşın yeterli düzeyde kar yağmadı. Bölge genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşmasına karşın kayak merkezinde yeterli kadar kar kalınlığına ulaşılamadı. Her yıl binlerce kişinin kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboard yaptığı ve çevre illerden de birçok kayakseverin geldiği Abalı Kayak Merkezi'nde bu nedenle sezon açılamadı. Kışın hafta sonlarını kayak merkezinde geçiren aileler, tesislerin açılmasını bekliyor.

'MAALESEF AÇAMADIK'

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, çevre illerde ciddi anlamda kar yağışının olduğunu belirterek, "Fakat Abalı Kayak Merkezi'ne istenilen düzeyde kar yağmadı. Bu yıl 3- 4 kez yağan kar da hemen ertesi gün ısınan havayla birlikte eridi. Ne yazık ki bu yıl kayak merkezine arzu ettiğimiz 30- 40 santimetrelik kar yağmadı. Böyle olunca da sezonu açamadık. Umudumuz bundan sonraki günlerde yeterli düzeyde karın yağması. Umarız istenilen düzeyden kar yağar ve biz tesislerimizi kayakseverlerin hizmetine açarız" diye konuştu.

GEÇEN YIL DA SEZON AÇILMADI

Kayak merkezinde 2017 yılının sonlarına doğru Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışması yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı teknik ekipler tarafından tesislerdeki telesiyej, teleferik ve kayak alanlarının onarımı yapılırken, kayak merkezine giden yollar genişletildi. 11 bin metrekarelik 2 otopark ise sıcak asfaltla kaplanarak yol çizgileri çekildi. Van turizmi için büyük önem taşıyan kayak tesisleri için bütün çalışmalar tamamlanırken, 2018 yılında kar yağışının az olması nedeniyle tesislerde kayak yapılamadı. Önceki yıllarda hafta sonları günde 2-3 bin kişiye hizmet veren merkezde, birinci etapta bin 300, ikinci etapta bin 200 olmak üzere toplamda 2 bin 500 metre uzunluğunda pistler bulunuyor.