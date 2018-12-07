HABER

Van'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

VAN'da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarı, kapılarını açtı.

Van'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarı, kapılarını açtı. Tanınmış 150 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, geçen yıl ilki düzenlenen kitap fuarını, 150 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl daha çok kitapseverin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan kitap fuarına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, Daire Başkanları, STK temsilcileri, birçok kentten gelen tanınmış yazar ve kitapseverler katıldı. Yazarlar okurlarıyla buluşurken, fuarın 10 gün boyunca kitapseverlere açık olacağı belirtildi. Daha ilk günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği fuar alanına kitapseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından saat başı ücretsiz servislerle taşındı. Fuarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
'GEÇEN YIL 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ'
Fuar açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aslan, geçen yıl ilk kez açılan kitap fuarını, 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu yılki hedefimiz, daha fazla kitapseverin fuar alanımızı ziyaret etmesidir. Tabi, bunun yanında fuar alanımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın çevrelerine de fuardan bahsederek, onları da alanı gezmeye teşvik etmesi gerekiyor. Maalesef ülkemizde kitap okuma alışkanlığının çok düşük olması hepimizin malumu. Bunun da en önemli nedeni, daha küçükken kitap okuma alışkanlığının kazandırılmamasından kaynaklanıyor. Çocuklarımız, evlerimizde bizleri kitap okurken görüp örnek alırlar. Eğer görmezlerse maalesef bunu hayatlarına aşılayamıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de ‘Van okuyor’ kampanyası başlatmıştı. Her gün ilk 10 dakika çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazansın diye kitap okutuluyor. Bu projeyi bu sene hayata geçirdik. Çok daha fazla yayın evi ile kitap fuarlarının devamı gelecektir" dedi.
Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kitap fuarının açılış kurdelesini kesti.

FOTOĞRAFLI

Van'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtıVan'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtıVan'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtıVan'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Erken doğum için gittiği hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybettiErken doğum için gittiği hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti
Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtıKanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.