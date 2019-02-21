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Van'daki buz şelalesi ünlü dağcıları ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin turizm merkezi olan Van'ın kış turizmi ve doğa sporları potansiyelini ortaya koymak amacıyla aralarında dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık'ın da bulunduğu ekip, Erek Dağı'nda buz şelalesine tırmandı - Tunç Fındık: "Doğa sporları açısından büyük bir potansiyel var. Devletin buraların tanıtılması, doğa sporlarının gelişmesi ve turizmin 12 aya yayılması konusunda verdiği desteği artırması gerekiyor" - Patika Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Bingöl: "Buz tırmanışı yapmak isteyen dağcıları bekliyoruz. Van Gölü havzası, buzul tırmanışı açısından önemli. Amacımız bunu tanıtmak"

CEMAL AŞAN - Türkiye'nin önemli dağcılarından Tunç Fındık'ın da aralarında bulunduğu tırmanış ekibi, bölgenin doğa sporları alanındaki zenginliğini tanıtmak amacıyla Erek Dağı'ndaki buz şelalesine tırmanış gerçekleştirdi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Van, kayak merkezi, buz şelalesi ve doğal tırmanış parkurlarıyla kış turizminin de önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin sahip olduğu potansiyele dikkati çekmek ve bölgenin dağcılık alanında gelişmesine katkı sunmak amacıyla Van'a gelen dünyaca ünlü dağcılar arasında yer alan Tunç Fındık, Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle Erek Dağı'ndaki buz şelalesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde "milli sporcu" kategorisinde yurt dışı yüksek irtifa faaliyetlerine katılan, dünyada "14x8000 Tırmanış Projesi"nde yer alan tek Türk dağcı olan ve daha önce 8 bin metrenin üzerindeki 11 dağa tırmanan Fındık, kalan 3 zirve için de buz şelalesinde antrenman yaptı.

- "Doğa sporları açısından büyük potansiyel var"

Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engebeli coğrafyası ve doğal parkurlarıyla bölgenin dağcılık, kaya ve buz tırmanışı açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Dağcı arkadaşlarıyla Van ve çevresindeki birçok yerde daha önce de tırmanışlar gerçekleştirdiklerini aktaran Fındık, amaçlarının bölgenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu amaçla Van'daki Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle Erek Dağı'ndaki buz şelalesine tırmandıklarını anlatan Tunç Fındık, şöyle konuştu:

"2017'de buraya gelerek ilk tırmanışı gerçekleştirmiştik. Bugün de bir tırmanış yaptık. Buz tırmanışının imkanı doğuda çok fazla ve değerlendirilmesi gereken büyük bir mecra. Van'ın ve bölgedeki diğer illerin her yerini gezmek gerekiyor. Van önemli rol oynuyor. Bu şelaleye 15 dakikalık araç yolculuğu ve 1 saatlik yürüyüşle ulaşabiliyorsunuz. Günübirlik gelerek tırmanış yapabiliyorsunuz. Çok önemli bir imkan. Dağların ortasında bir o kadar da kente uzak olan bir yer burası. Doğa sporları açısından büyük bir potansiyel var. Devletin buraların tanıtılması, doğa sporlarının gelişmesi ve turizmin 12 aya yayılması konusunda verdiği desteği artırması gerekiyor."

Dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağdan 11'ine tırmandığını, diğer 3'üne tırmanmak için de hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Fındık, mart ayında dağcılar için dünyanın en tehlikeli parkurları arasında yer alan Nepal'de 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'na tırmanacağını kaydetti.

2 ay sürecek tırmanışın ardından Pakistan'daki 8 bin 58 metrelik zirveye tırmanacağını dile getiren Tunç Fındık, bu hedeflerine ulaşmak için altyapı hazırlıklarını ve antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

- "Buz tırmanışı yapmak isteyen dağcıları bekliyoruz"

Patika Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Bingöl ise Erek Dağı'ndaki buz şelalesinin tırmanış yapmak isteyen dağcılar için önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız bu şelalenin tüm dağcılara açılması. Bu konuda çalışmalarımız var. Düzenli olarak şelalenin oluşumuyla ilgili ölçümler yapıyoruz. Buz tırmanışı yapmak isteyen dağcıları bekliyoruz. Van Gölü havzası, buzul tırmanışı açısından önemli. Amacımız bu tür etkinlikler düzenleyerek buraların tanıtımını yapmak."

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Anahtar Kelimeler:
buzul tırmanışı Tunç Fındık Van

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