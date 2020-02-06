Van'daki çığ felaketleri: Yeğeninin kurtarılmasını beklerken ikinci çığda hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Salı gününden bu yana düşen iki çığ nedeniyle şu ana kadar 41 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu düşen ilk çığdan olay yerine giden ve yakınlarının kurtarılması için bekleyen siviller oldu.

Hacı Sıddık Kapağan da ikinci çığda hayatını kaybedenlerden biriydi. Salı günü düşen ilk çığın altında kalan yeğeni Murat Kapağanı için olay yerine gitmişti.

Van merkezde yaşayan Hacı Sıddık, akrabalarının da yer aldığı bir minibüs dolusu insan ile birlikte sabah 06.00 da olay yerine varmıştı.

Yoğun tipi ve kardan dolayı araçtan inemeyen Hacı Sıddık Kapağan, olay yerine gelen onlarca kişi gibi, kurtarma çalışmalarını çığın düştüğü yerden 100 metre uzaklıktan izlemek zorunda kaldı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Kapağan'ın anlatımına göre yeğeni Murat, Van'dan Bahçesaray'a giden minibüsün yolcularından biriydi ve kısa bir süre önce Bahçesaray Belediyesi'inde kepçe operatörü olarak işe başlamıştı.

Büyük bir endişe ile yeğenin kurtarılmasını bekleyen Hacıs Sıddık Kapağan, çığın düştüğü ilk andan itibaren yeğenine ulaşamadığını aktarmıştı.