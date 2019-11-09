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Van'daki depremde ölen Miyazaki için 'Ölümsüz Kahraman' kitabını yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

VAN'da organik tarım teknikeri Dünya Karakuş, kentte 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, otel enkazının altında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da organik tarım teknikeri Dünya Karakuş, kentte 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, otel enkazının altında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki için hikaye kitabı yazdı. Karakuş, kendi imkânlarıyla bastırdığı 16 sayfalık 'Ölümsüz kahraman' isimli kitabının kapağında ise Miyazaki'nin çocukluk fotoğrafını kullandı.

Van, 2011 yılında 23 Ekim günü Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım'da ise 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü enkaz haline geldi. Hafızalarda kalan ise ikinci depremde yıkılan Bayram Oteli oldu. Bu otelde Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile DHA Muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Aradan geçen 8 yılık sürede depremin izlerinin silinmesi için birçok çalışma yürütülürken, Van halkı Japon yardım gönüllüsü Miyazaki'yi de hiç unutmadı. DHA muhabirleri Yılmaz ve Emir'in isimleri kentteki 2 sokağa verildi. İlk depremin ardından Van'a yardım etmek için gelen Japon arama kurtarma ekibindeki de Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı da Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı salonlarında yaşatılmaya başlandı. Organik tarım teknikeri Dünya Karakuş da Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi'nde kurduğu organik üretim çiftliğine Miyazaki'nin ismini verdi.

KİTABI MEZUN OLDUĞU OKULDA DAĞITTI

Dünya Karakuş, depremin 8'inci yıl dönümünde de Dr. Atsushi Miyazaki'yi unutmadı. Karakuş, ölümünden çok etkilendiğini belirttiği Japon yardım gönüllüsü Miyazaki için hikâye kitabı yazdı. Karakuş, Miyazaki'nin arkadaşının gönderdiği mektuptan etkilenip yazdığı çocuklara yönelik 16 sayfalık hikaye kitabında iyiliği ve güzelliği anlatıyor. Miyazaki'nin Van'daki çalışmalarına yer verdiği kitabı, yıllar önce mezun olduğu Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere dağıtan Dünya Karakuş, yaşanılanların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Okuldaki etkinliği Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, Tapu Kadastro 15'inci Bölge Müdürü Tonguç Genç, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van TSO eski Başkanı Zahir Kandaşoğlu, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Protokol üyelerinin yaptığı kısa konuşmaların ardından Van depremini anlatan bir slayt izlendi. Ardından da Karakuş'un yazdığı hikaye kitabı tek tek öğrencilere dağıtıldı.

'MİYAZAKİ BİZİM İÇİN BİR KAHRAMANDI'

Hikaye kitabını yazmadan önce Van'a yardım için gelen Atsushi Miyazaki'nin çalışmalarına baktığını anlatan Dünya Karakuş, "Miyazaki her şeyini bırakıp bizim için geldi. Burada bizler için hayatını kaybetti. Duyguların dili evrenseldir. Miyazaki'nin annesinin hissettiklerini biz de hissettik. Annesinin, biz Vanlıların onun oğlunun yaptıklarını, o güzel evladının yaptıklarını unutmadığını bilmesini istiyoruz. Miyazaki'nin hayatının da bizden sonraki nesillerin ve çocukların da bilmesi ve asla unutmamasını istemediğimden dolayı bu çalışmayı yaptım. Miyazaki bizim için bir kahramandı, yaşaması gereken bir isimdi. Bu sebeplerden dolayı Miyazaki’nin hayatını kaleme aldım ve ölümsüzleştirdim" dedi.

'HER SATIRINDA GÖZYAŞIM VAR'

Kitabın içeriğinden bahseden Karakuş, "Hem çok güzel farklı bir ülkeden, hem de sevginin insanlar üzerindeki etkisinden bahsettim. Miyazaki bu masalda ölmüyor. Gökyüzünden kendisine bakan çocuklara gülümsüyor. Bu masalı iyi ki yazdım diyorum. Kitabın kapağında Miyazaki'nin küçüklük fotoğrafı var. Miyazaki bize el uzattığı için bu fotoğrafta Miyazaki, Van Gölü'ne el uzatıyor, yani bizlere el uzatıyor. Bu kitap Türkçe yazıldı, ama ben en kısa sürede bu kitabı Japon diline de çevireceğim ve bu hikâye kitabını annesine kendi ellerimle götüreceğim. Çünkü bunu çok istiyorum, annesi bu masalı okuyunca çok duygulanacaktır. Bu masalı yazarken o kadar hissederek yazdım diyebilirim ki; her satırında benim gözyaşım var" diye konuştu.

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