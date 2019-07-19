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Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin uyruklarının ve isimlerinin belirlenmesi için çalışma yapılırken, yaralı 50 kişinin tedavisi sürüyor.

Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin uyruklarının ve isimlerinin belirlenmesi için çalışma yapılırken, yaralı 50 kişinin tedavisi sürüyor. Kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Gökhan Sırma'nın cenazesi, gece saatlerinde ailesine teslim edilip, toprağa verildi.
İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere dün yola çıktıktan sonra saat 12.00 sıralarında Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yolunda sürücünün kontrolünden çıkıp 35 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlanan minibüste bulunan 66 kaçak göçmenden 16'sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kazada, daha fazla yolcu alması için koltukları sökülen 18 kişilik minibüse 66 kişi sığdıran sürücü Gökhan Sıkma da hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren 17 kişinin cenazeleri çeşitli hastanelerin morglarına kaldırılırken, 50 kaçak göçmeni ise tedavi altına alındı. Kaçaklardan 22'sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 23'ü Van YYÜ Araştırma Hastanesi, 5 kişinin de kentteki özel hastanelerde tedavilerini sürdüğü belirtildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bazı yaralıların halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Bu arada, kazada hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruklarını belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaçak göçmenlerin kimlik tespitlerin ardından ülke ve yakınlarına haber verilmesi için 15 günlük bir sürenin beklendiği, bu süre içerisinde haber alınmaması durumunda da göçmenlerin kimsesizler mezarlığında toprağa verilecekleri belirtildi. Sürücü Gökhan Sırma'nın cenazesi ise gece saatlerinde ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

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Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyorVan'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyorVan'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyorVan'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor

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