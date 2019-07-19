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Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Van Cumhuriyet Başsaccılığı, dün Özalp ilçesinde 17 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Van Cumhuriyet Başsaccılığı, dün Özalp ilçesinde 17 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Minibüsün, sürücüsünün tedbirsiz ve dikkatsizliği nedeniyle devrildiği ve taklalar atarak şarampole yuvarlandığı belirtilen açıklamada "İlimiz Karagündüz Mahallesi, Hopik mevkiinde içerisinde bir sürücü, 66 yolcu toplamda 67 kişi bulunan, 76 AAC 296 plakalı Ford Transit Marka minibüs şoförünün tedbirsiz ve dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracın devrildiği ve taklalar atarak yaklaşık 300 metrelik şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde yapılan incelemede, yokuş aşağı virajlı asfalt yolda ilk tespit edilen fren izinin 12 metre, ikinci tespit edilen fren izinin 15 metre olduğu ve ilk tespit edilen fren izinden 214 metre sonra aracın yoldan çıkarak 102 metre şarampole düz bir hatta devam ettiği ve 102 metrede aracın ön alt kısmının toprak zemine çarparak sürtünmeye başladığı, sürtünme izinin 36 metre devam ettiği ve akabinde dere yatağına aracın sol yan yüzeyine devrilerek durabildiğinin tespit edildiği" denildi.
ÖLENLER AFAGANİSTAN VE PAKİSTAN UYRUKLU
Açıklamada ayrıca, ölen kaçak göçmenlerin Pakistan ve Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Ölenlerin cesetlerinden alınan örneklerin kimlik tespiti amacıyla DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildiği ifade edilen açıklamada, yaralılardan 8'inin tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Yaralılardan 1'inin Erzurum'da, 41 kişinin de kentteki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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