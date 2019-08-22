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Van'daki göstericiye polis linci tepki topluyor

22.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Van'da kayyum karşıtı gösteriler sırasında bir gencin polis tarafından darp edilmesi tepki topladı.

Valilik olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Van'da Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına yönelik protestolar sırasında polisin bir genci, kask, cop ve tekmelerle darp ettiği görüntüler tepki topluyor. Sosyal medya aracılığıyla yayılan görüntülerin ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiye'de ve dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız" sözleri ile tepkisini gösterdi.

Gergerlioğlu ayrıca polis tarafından darp edilen Fırat Koç adlı gence ait olduğu belirtilen bir raporu paylaşarak Koç'un "zihinsel engelli" olduğu bilgisini aktardı.

AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yaşananlara tepki gösterdi. Yeneroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez" dedi.

Valilikten soruşturma

Van Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personele demir tabure ile saldırıda bulunulduğu ve olayda bir memurun yüzünden, boynundan ve kolundan yaralandığı belirtildi. Açıklamada "Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır" denildi. Valilik açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır."

Van Barosu da olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Baro açıklamasında "işkenceye varan darp olaylarının takipçisi olup, görüntülerdeki kişinin ölümüne kast edilmek suretiyle gözaltına alınmasına yönelik suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

DW/ÖA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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