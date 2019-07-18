HABER

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüyle birlikte içerisinde 67 kişinin bulunduğu 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışarak hayatını kaybedenlerin cesetleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün solunda bir çocuğun, sağında ise 4 kişinin olduğu görüldü. Kaza sonrası Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı

Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.