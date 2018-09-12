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'Van'daki kuş ölümleri ishal sonucu meydana geldi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof.

Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü sahilindeki sazlıkta toplu kuş ölümleriyle ilgili rapor hazırladı. Aslan, kuşların, parazit bulaşması sonucu ishal olduğunu ve ölümlerin buna bağlı meydana geldiğini söyledi. Van Gölü Havzası, Rusya'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen flamingoların da aralarında bulunduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesindeki sazlıkta ise son günlerde ölü kuşlar görülmeye başlandı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kasımbağı Mahallesi'ndeki sazlıkta toplu kuş ölümleri, bölgede yaşanlar arasında tedirginliğe neden oldu. ÖLÜMLER İSHALDEN YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sazlıktaki kuş ölümleriyle ilgili rapor hazırladı. Ölen ve ölmeye yakın kuşlarla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Aslan, Erçek Gölü ve Erciş sulak alanlarında çevredekiler tarafından ölmek üzereyken bulunan 6 ördeğin merkeze getirildiğini ve kuşların alındığı yerlerde kontroller yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: "Yoğun paraziter enfestasyonu sonucunda ishal olduğu ve buna bağlı olarak dehidrasyon (sıvı kaybı) şekillendiği ve septisemi de (mikrobun kana karışması), olaya karışınca (ölüme yakın halsizlik) agoni ve ölümler meydana geldiği belirlendi. İncelemelerde kuş popülasyonun yoğun olduğu ve çeşitli büyüklükte su birikintilerinin olduğu belirlendi. Bu birikintilerin sıcaklık artışı ile birlikte yoğun kuş akımına uğradığı ve çok kirlendiği, bu kirliliğe çevresel faktörlerinde katkı sağladığı gözlendi. Bu yıl ki yavruların bağışıklık kazanmadan bu bölgedeki sularda bulunan parazit yumurtalarını almaları sonucu hastalık şekillenmektedir." 'SALGIN YOK' Yaptıkları incelemelere göre, salgın hastalığın olmadığını belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Kuşların muayenesi ve olay yeri incelemesi sonucunda salgın bir hastalığın olmadığını tespit ettik. Her yıl bu tarihlerde görülen kuş ölümleri bu yıl mevsimin de etkisiyle geçmiş yıllara göre daha az görüldüğü ve sulak alanların kirletilmediği zaman bu ölümlerin daha da azalacağı kanaatindeyiz" dedi.

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