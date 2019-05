Van'daki kutlamalarda protokolde yer krizi

Protokol, alandaki yerlerini almaya başladı. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi HDP'li meclis üyesi Hakkı Cemal, protokolde kendisine yer ayrılmadığını görünce tepki gösterdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, törene başkan vekili olarak katıldığını söyleyen Cemal için uygun yer bulunması talimatını verdi. Ancak Hakkı Cemal, alanı terk etti.

Olayın ardından açıklama yapan Vali Bilmez, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu yüzden bir belediye başkanına mevzuata göre yer verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kurallarla, kanunlarla ve mevzuatla yönetilen bir devletiz. Bu yönümüzle de övünüyoruz. Bir kentin belediye başkanı o ülkenin resmi milli bayramına katılması zorunludur. Katıldığı zaman da protokoldeki yeri mevzuatımızda yazılmıştır. Belediye başkanı izinli olduğu zaman Valiye resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini de bildirir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın izinli olduğuna, yerine birinin gönderileceğine dair tarafımıza hiçbir yazı ulaşmadı. Büyükşehir Belediyesi meclisinden bir kişi törenimize katılmıştı. Protokolde onun durumuna uygun ön sırada kendisine yer gösterildi. Ama her önümüze çıkan kişinin mevzuata aykırı bir şekilde 'Yok eş başkanıyım, yok as başkanıyım, yok alt başkanım' şeklinde bir şey mevzuatımızda yoktur. Herkes yetkisini bilecek, mevzuat çerçevesinde görevini yapacak bu kentin seçtiği belediye başkanı bizim için değerlidir. Yasalar çerçevesinde görevini yaptığı müddetçe yardımcı olacağız. Ancak mevzuatımızın tanımadığı 'eş başkanı, as başkanı, vekil başkan' kavramı hukukumuzda yoktur."