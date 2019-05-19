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Van'daki kutlamalarda protokolde yer krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

VAN'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında protokolde yer krizi yaşandı.

VAN, (DHA)- VAN'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında protokolde yer krizi yaşandı. Kendisine yer ayrılmadığını gören Büyükşehir Belediyesi HDP'li Meclis üyesi Hakkı Cemal, törene başkan vekili olarak katıldığını belirtip, tepki gösterdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, yer için görevlilere talimat verirken, Hakkı Cemal alanı terk etti. Vali Bilmez, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu belirterek, "Belediye başkanı izinli olduğu zaman valiye resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini bildirir. Ancak bu konu ile ilgili tarafımıza hiçbir yazı ulaşmamıştır" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Tuşba ilçesi İskele Caddesi'nde düzenlenen 'gençlik yürüyüşü’ ile başladı. Yaşar Kemal Parkı’nda devam eden etkinlikte stantları gezen Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin etkinliklerini izleyen Vali Bilmez, daha sonra da Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ile birlikte tören alanına geçti.

Protokol, alandaki yerlerini almaya başladı. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi HDP'li meclis üyesi Hakkı Cemal, protokolde kendisine yer ayrılmadığını görünce tepki gösterdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, törene başkan vekili olarak katıldığını söyleyen Cemal için uygun yer bulunması talimatını verdi. Ancak Hakkı Cemal, alanı terk etti.

Olayın ardından açıklama yapan Vali Bilmez, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu yüzden bir belediye başkanına mevzuata göre yer verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kurallarla, kanunlarla ve mevzuatla yönetilen bir devletiz. Bu yönümüzle de övünüyoruz. Bir kentin belediye başkanı o ülkenin resmi milli bayramına katılması zorunludur. Katıldığı zaman da protokoldeki yeri mevzuatımızda yazılmıştır. Belediye başkanı izinli olduğu zaman Valiye resmi olarak yazar ve yerine kimin vekalet edeceğini de bildirir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın izinli olduğuna, yerine birinin gönderileceğine dair tarafımıza hiçbir yazı ulaşmadı. Büyükşehir Belediyesi meclisinden bir kişi törenimize katılmıştı. Protokolde onun durumuna uygun ön sırada kendisine yer gösterildi. Ama her önümüze çıkan kişinin mevzuata aykırı bir şekilde 'Yok eş başkanıyım, yok as başkanıyım, yok alt başkanım' şeklinde bir şey mevzuatımızda yoktur. Herkes yetkisini bilecek, mevzuat çerçevesinde görevini yapacak bu kentin seçtiği belediye başkanı bizim için değerlidir. Yasalar çerçevesinde görevini yaptığı müddetçe yardımcı olacağız. Ancak mevzuatımızın tanımadığı 'eş başkanı, as başkanı, vekil başkan' kavramı hukukumuzda yoktur."

TÖRENDE BAŞKANI GÖRMEK İSTERİZ

Vali Bilmez, bayramın provoke edilmesinin kendilerini üzdüğünü de belirterek, "Burası bir hukuk devletidir. Biz bundan sonraki törenlerimizde başkanımızı da görmek istiyoruz. Bu bayram, hepimizin bayramıdır. Onun için bayramlarımızı bile ayrıştırma ve provoke nedeni yapmak bizi üzmüştür. Bütün kamuoyuna bu durumu saygıyla duyurmak istiyoruz. Yoksa asla belediye başkanına karşı farklı bir davranışımız olmaz. Tüm Türkiye’de belediye başkanlarına nasıl davranılıyorsa, biz de o şekilde davranırız" diye konuştu.

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