HABER

Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

İRAN'dan Ramazan Bayramı tatilini geçirmek ve alışveriş yapmak için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistler, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelerde ağırlandı.

Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı 

Feyat ERDEMİR/VAN, (DHA)- İRAN'dan Ramazan Bayramı tatilini geçirmek ve alışveriş yapmak için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistler, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelerde ağırlandı.
Bayram tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, esnafa ikinci bayramı yaşattı. Ramazan Bayram'ından bir gün önce Van'a gelmeye başlayan İranlılar, otelleri doldururken, gündüzleri de mağazalarda alışveriş yaptı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da Van Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesi, bayram tatili için kente gelen ve otellerde yer bulamayan İranlı turistleri misafir etmeye başladı. Yoğunluktan dolayı kentteki otellerde yer bulamayan İranlı turistler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle şehir merkezinden alınarak Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Daire Başkanlığı'na bağlı refakatçi misafirhanesine getirildi. Çoğunluğunu ailelerin oluşturduğu yaklaşık 100 İranlı turist burada odalara yerleştirildi.
Bayram tatili için geldikleri Van'da otel bulamadıkları için mağdur olduklarını anlatan İranlı turistler, kendilerini misafirhanede ağırlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Kente ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan İranlı turistleri Van'da görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ve Eşbaşkanı Mustafa Avcı, kente gelen her turistin değerli olduğunu ve turistlerin mağdur olmaması için misafirperverlik örneği olan çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcıHafta içi başkan hafta sonu pazarcı
Ege'nin gizli hazinesi 'Aşıklar Şelalesi'Ege'nin gizli hazinesi 'Aşıklar Şelalesi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.