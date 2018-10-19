Van'daki patlamada teröristlere yardım ettikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, 2 yıl önce karayolunda meydana gelen ve 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 jandarma personeli ile 5 sivilin yaralandığı patlamanın gerçekleşmesinde PKK'lı teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 8 şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, av tüfeği, dijital metaryaller,örgütsel döküman ve jandarma üniforması ele geçirildi.
Van- Özalp Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde 19 Ağustos 2016 tarihinde teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonucu, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 asker ve 5 sivil'in de yaralandığı olayla ilgili sürdürülen istihbari çalışmalarda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK'lı teröristlere yardımcı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 4 ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 6 jandarma üniforması,8 subay rütbesi apoleti, 4 askeri üniformaya ait şapka, 6 cep telefonu, 2 kamera,1 dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek,1 SD kart,1 akü, 31 CD/DVD,terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif malzeme, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
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