HABER

Van'daki "PSİ Engil 207 GES"te yarın üretime başlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Van'daki PSİ Engil 207 GES'te yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı belirtildi

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van'daki PSİ Engil 207 GES'te yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı bildirildi.

Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/7999-11/04027 lisans numaralı, 13 MW kurulu güç kapasiteli PSİ Engil 207 GES'inin, Enerji Bakanlığı tarafından bugün mevzuata uygun olarak geçici kabulünün yapıldığı belirtildi.

Söz konusu santralde yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 480 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1501 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır."

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındıYaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındı
Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akfen Holding

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.