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Van'daki romatoloji merkezi çocukların umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Van'da bu yıl Çocuk Romatoloji Merkezi kuruldu.

Van'daki romatoloji merkezi çocukların umudu oldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Van'da bu yıl Çocuk Romatoloji Merkezi kuruldu. Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin, daha önce Van'da Çocuk Romatoloji Merkezi olmadığını ve bu yüzden hastaların Ankara ve İstanbul gibi şehirlere gitmek zorunda olduğunu söyledi.
Yaklaşık bir yıl önce açılan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Merkezi yaklaşık çeşitli romatizma hastalıkları olan çocuklara şifa dağıtmaya başladı. Van ve çevresindeki illerden gelen hasta çocuklar, doğru tanı ve tedaviyle düzenli takibe alınırken, Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin, merkezin daha önce Van’da olmadığını ve bu yüzden hastaların Ankara ve İstanbul gibi illere gitmek zorunda olduğunu belirtti. Çocuklarda nadir görülen romatizma hastalıklarını bu merkezde takip ettiklerini anlatan Dr. Şahin, "Çocuklarda romatizma hastalıklarını takip ediyoruz. Bu hastalıklar da oldukça nadir hastalıklardır. Genel olarak bin çocukta bir görülen bir hastalık. Bu yüzden ne yazık ki doktor sayısı da ülkemizde çok az. Ben burada yaklaşık 8 ilden hastalara hizmet vermekteyim. Şu an mevcut Bitlis ve Ağrı illerinden gelen hasta çocuklarımız var. Hastanemizin fiziksel olarak birçok hastaneden iyi olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir hastanemiz var. Bu konuda hastalarımızda gayet memnun diye düşünüyorum" dedi.
‘AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞI BÖLGEDE YAYGIN’
Bölgede bin çocukta bir görülen nadir hastalıklardan ailesel akdeniz ateşi tanılı hastaların da olduğunu söyleyen Dr. Şahin, şöyle konuştu: "Günde 30 ile 50 arası çocuk hastaya bakıyorum. Tabi bunlardan bir kısmı romatizma hastalığı çıkıyor. Çünkü eklem ağrısı olan her çocukla ilgileniyoruz. Aynı zamanda bölgemizde oldukça sık görülen ailesel akdeniz ateşi tanılı hastalarımız var. Tekrarlayan ateş, karın ağrısı durumunda çocuğunuzu mutlaka bir çocuk romatoloji uzmanı görsün istiyoruz. Çünkü bu bölgede bu hastalık çok sık görülüyor. Bağışıklık sisteminin çok çalışmasına bağlı vücudun kendi eklemelerine saldırması ve iltihap oluşturması olarak biliyoruz bu hastalığı. Ne yazık ki daha tam nedeni bilinmiyor. Ancak tedavileri var ve çocuklarımız eskiye göre çok daha iyi oluyorlar. Hastalarımız artık sakat kalmıyor. Eklem iğneleri var. Onları yapıyoruz. Onlar sayesinde de hastalarımız iyileşiyor."
Çocuğunun tedavisi için uzun yıllardır İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını söyleyen Nahit Akçan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşadığını, 5 yıl boyunca sürekli İstanbul’a gidip geldiklerini ve bu nedenle İstanbul’da çok zorluk yaşadıklarını belirtti. Yeni kurulan merkez sayesinde artık İstanbul'a gitmediğini belirten Akçan, "Burada bize daha iyi bakıyorlar. Çocuğu aynı durumda olanlar buraya gelsin. İstanbul’da evi olmayan kişiler daha büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Kızım 16 gündür burada ve durumu daha iyiye doğru gidiyor" dedi.

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Van'daki romatoloji merkezi çocukların umudu olduVan'daki romatoloji merkezi çocukların umudu olduVan'daki romatoloji merkezi çocukların umudu olduVan'daki romatoloji merkezi çocukların umudu oldu

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