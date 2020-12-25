Van’daki Tekne Faciasıyla İlgili 12 Kişiye Dava Açıldı

Van’da, 27 Haziran’da göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 61 kişinin ölümüyle ilgili, 12 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede adı geçen 12 şüpheli, ‘Nitelikli göçmen kaçakçılığı’ ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ iddialarıyla yargılanacak.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Akbaş’ isimli teknenin batması ve 61 kişinin ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın ardından gözaltına alınanlardan 12’si hakkında dava açıldı. 7’si tutuklu 12 şüpheli, ‘Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma’ ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ ile suçlanıyor. Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Servet A.'nın da aynı maddelerle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüpheliler olayda ölen İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden kaçak gelen, 61 kişiyle halen kendilerinden haber alınamayan göçmenlerin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin iddianameye yansıyan ifadelerinde, tekneye 70 ila 80 kişi bindirildiği belirtildi. Birçok tanığın ifadesinin de yer aldığı iddianamede ayrıca teknenin, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından verilen ’denize elverişlilik belgesi’nin de bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, tekneye kapasitesi üzerinde yolcu yüklediği belirtilerek, bu şekilde ‘göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri’ kaydedildi.