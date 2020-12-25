Van’daki Tekne Faciasıyla İlgili 12 Kişiye Dava Açıldı

Van’da, 27 Haziran’da göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 61 kişinin ölümüyle ilgili, 12 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede adı geçen 12 şüpheli, ‘Nitelikli göçmen kaçakçılığı’ ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ iddialarıyla yargılanacak.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Akbaş’ isimli teknenin batması ve 61 kişinin ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın ardından gözaltına alınanlardan 12’si hakkında dava açıldı. 7’si tutuklu 12 şüpheli, ‘Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma’ ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ ile suçlanıyor. Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Servet A.'nın da aynı maddelerle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüpheliler olayda ölen İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden kaçak gelen, 61 kişiyle halen kendilerinden haber alınamayan göçmenlerin ölümünden sorumlu tutuluyor.
Şüphelilerin iddianameye yansıyan ifadelerinde, tekneye 70 ila 80 kişi bindirildiği belirtildi. Birçok tanığın ifadesinin de yer aldığı iddianamede ayrıca teknenin, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından verilen ’denize elverişlilik belgesi’nin de bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, tekneye kapasitesi üzerinde yolcu yüklediği belirtilerek, bu şekilde ‘göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri’ kaydedildi.
Şüphelilerden Medeni A., savcılık ifadesinde, olayda kullanılan teknenin gezinti teknesi olduğunu söyledi. Medeni A., tekneyi genellikle Servet A.'nın kullandığını, tekneyle ara sıra arkadaşlarıyla gezintiye çıktığını., Servet A.'nın daha önce yolcu taşıdığına şahit olmadığını ve ilk defa beraber yolcu götürmek için bu tekneye bindiklerini söyledi.
Savcılık, iddianamede "Şüphelilerin maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan şu ana kadar cesedine ulaşılan 61 yabancı uyruklu müteveffanın ülkede kalmalarına imkan sağladıkları, müteveffaların hayatları bakımından bir tehlike oluşturdukları, müteveffaları onur kırıcı bir muameleye maruz bıraktıkları, bu kapsamda şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli halini ihlal ettikleri, ayrıca Tatvan Liman Başkanlığı’nın yazısı uyarınca, gemi taşımacılığının gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yolcu taşıma kapasitesine yönelik düzenlenmiş bir belge olmaksızın göle açılarak böyle bir kazanın olabileceğini öngörmelerine rağmen tedbirsiz davranarak kusurlu eylemleri neticesinde henüz cesetlerine ulaşılmış 61 yabancı uyruklu müteveffanın ölümüne sebebiyet verdikleri, bu itibarla şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle üzerlerine atılı 'Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma' ve 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma' suçunu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphenin hasıl olduğu" değerlendirmesine yer verildi.
Savcılık iddianameyi bir süre önce Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, "eksik hususlar" gerekçesiyle iddianameyi iade etti. Savcılığın, bunun üzerine Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Savcının sanıkların cezalandırılmasını istediği Türk Ceza Kanunu’nun, göçmen kaçakçılığı suçunu düzenleyen maddesine göre, her sanık 3 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Yine TCK’nın ‘taksirle adam öldürme’ suçunu düzenleyen maddesine göreyse her sanığa 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir.