Van’daki tekne faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı

Van Gölü’nde 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında ise 38 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran’da batarak 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olay hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6’sı tutuklu 12’si hakkında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılırken, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6’şar ay hapis cezası istenirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay tarihinden bugüne kadar 37 şüpheli hakkında soruşturma yürütülürken, vefat eden düzensiz göçmenler ise Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olduğu tespit edildi.