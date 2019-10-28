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Van'daki tekstil firmasından Avrupa'ya ilk kazak ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,( DHA)- VAN'da 1,5 yıl önce hizmete açılan tekstil firması Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak ihracatı yapıyor.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,( DHA)- VAN'da 1,5 yıl önce hizmete açılan tekstil firması Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak ihracatı yapıyor. Firma Müdürü Zozan Adıyan, Van'dan yurt dışına kazak ihracaatı yapan tek firma olduklarını belirterek, "Bu yıl ilk kez yurt dışına 15 bin kazak ihracaatı yaptık. Bu da yüzde 35'lik bir oran demek. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmak" dedi.
Merkezi İzmir'de bulunan Ege Örgü Triko Tekstil Firması, 1,5 yıl önce Van'ın Kurubaş mevkiindeki Tekstil Kent'te şube açtı. Firmanın Van Şubesi Müdürlüğü'nü ise Muşlu İşadamı Memduh Demirer'in 8 çocuğundan biri olan Girne Amerika Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Zozan Adıyan (31) yapıyor. Açıldığında 25 olan çalışan sayısını yoğun siparişler üzerine 120'ye çıkaran firma, yurt içine ayda 40 bin kazak satıyor. Van üzerinden Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine 15 bin kazak gönderen firma, bu yıl ilk kez yurtdışına yüzde 35 oranında kazak ihracatı yaptı. Firma, önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor.
İHRACATIMIZI YÜZDE 60'A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ
Firma yetkilisi 1 çocuk annesi Zozan Adıyan, Van üzerinden Avrupa ülkelerine kazak ihracatı yapan tek firma olduklarını belirterek, "Merkezimiz İzmir. Firmamız 1,5 yıl önce Van'da şube açtı. 25 kişi ile başladık, şu an 120 çalışanımız var. Hedefimiz çalışan sayımızı 170'e çıkarmak. İlk açıldığımızda iç piyasa ile üretime başladık. Yüzde 10 ihracat yaptık. Ama sonradan ihracatımızı yüzde 35'e kadar yükselttik. Yurtdışı ihracatları için onaylarımızın hepsini aldık. Özellikle Danimarka, Almanya, İsyanya ve İngiltere ile ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Yüzde 35 olan ihracaat oranımızı önümüzdeki sene yüzde 60 olarak hedefliyoruz. Bu konuda devlet yetkililerimizin desteğiniz bekliyoruz. Lojistik anlamda desteğe çok ihtiyacımız var. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz de katkı sağlarız" dedi.
KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ
Adıyan, ilk işe başladıklarında firmada erkek ağırlıklı çalışan olduğunu, ancak sonraki aşamalarda kadınların sayının erkekleri geçtiğini ifade ederek, "Bizler özellikle kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Çünkü geçmişte kadınlarımız çok ezildi, sömürüldü, okula gönderilmedi. O dönemde bu bölgelerde toplumun belli başlı baskıları vardı. Biz, bunları yıkmak istiyoruz. Kadınların da ekonomik özgürlükleri olsun, kendilerini ifade etsinler. Burada 120 çalışanımızdan 80'i kadın. Hepsi şu an çok memnun. Asgari ücretle çalıştırıyoruz. Tüm haklarını sonuna kadar veriyoruz" diye konuştu.
Tekstil firmasında çalışan Sozdar Bilnek, özellikle firmada kadın ağırlı çalışanların olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Ben de burada çalışarak hem meslek ediniyorum, hem aileme katkıda bulunuyorum. Kadınların burada çalışmaları çok güzel. İşimden çok memnunum. Bu bölgede daha çok fabrikanın açılmasını talep ediyoruz" dedi.

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