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Van'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 00:55 | Son Güncelleme

Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 15'i tutuklandı

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında 3'ü muhtar olmak üzere 15'i tutuklandı.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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terör operasyonu Van

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