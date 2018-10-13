Van'daki terör operasyonu

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında 3'ü muhtar olmak üzere 15'i tutuklandı.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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