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Van'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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