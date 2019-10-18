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Van'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verildi

BİTLİS (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'daki uğurlama töreninin ardından helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Akkoyunlu Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazının ardından düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve şehit Öztürk'ün öz geçmişi okundu.

İl Müftü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Öztürk'ün naaşı cenaze arabasına taşındı.

Cenaze arabasına eşlik eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Abdurrahman Gazi Şehitliği'ne getirilen evli ve bir çocuk babası şehit Öztürk'ün naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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