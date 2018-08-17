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Van'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Vali Murat Zorluoğlu, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinin ortopedi servisinde tedavi gören yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Zorluoğlu, ölenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Zorluoğlu, kazadan hemen sonra devletin her türlü imkanını yaralılar için seferber ettiğini söyledi.

Öte yandan Vali Zorluoğlu, Bahçesaray ilçesinde evinin penceresinden düşerek yaralanan ve askeri helikopterle Van'a getirilerek tedavi altına alınan 2 yaşındaki Elif Baydemir'i de ziyaret etti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Bahadır Öndeş de katıldı.

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

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