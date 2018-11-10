Van'daki uygulamada aranan 9 kişi yakalandı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, 98 ekip ve 581 personelle kentte yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye genelinde dün gece yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması', eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamaya, 98 6ekip ve 581 personel katıldı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda, 6 bin 334 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 bin 20 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 16 sürücüye 2 bin 397 TL idari para cezası uygulandı. Umuma açık 82 iş yerinde yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

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