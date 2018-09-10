Van'daki uyuşturucu operasyonları

Van'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Bursa'daki 30 adreste yapılan aramada 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmalarına çalışılıyor.
5 Eylül'de yapılan operasyonda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirilmiş, 4 kişi tutuklanmıştı. Aramalarda kalaşnikof, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı bulunmuştu.
İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar
Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz
Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti
New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum