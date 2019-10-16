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Van'dan ABD'ye bal ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

YÜKSEK rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir bölge olan ve bir süre önce de 17 yılın en iyi verimi için 'şükür duası' yapılan Van'dan Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) bal ihracatı yapılacak.

Van'dan ABD'ye bal ihracatı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - YÜKSEK rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir bölge olan ve bir süre önce de 17 yılın en iyi verimi için 'şükür duası' yapılan Van'dan Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) bal ihracatı yapılacak. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gönderdikleri numunenin beğenilmesiyle ABD'den 4 ton bal siparişi aldıklarını söyledi.
Geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren Vanlı arıcılar bu yıl bal hasadında son 17 yılın rekorunu kırdı. Geçen yıl bal duası yaptıkları aynı yerde şükür duası yaparken arıların saldırısı ile gündeme oturan Vanlı arıcılar, bu yıl kovan başına yaklaşık 30 kilo verim elde ettiklerini söyledi. Van balının oldukça kaliteli ve özel olduğunu belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yurtiçine olduğu kadar artık yurtdışına da bal gönderdiklerini belirtti. Tandoğan, "Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda kurak bir sezon geçiriyorduk. Özellikle bu senenin de kurak geçeceği öngörüsü vardı. Biz sezon başında bal duasına çıkmıştık. Sonrasında da inanılmaz bereketli bir sezon geçirdik. Herkesin yüzü güldü. Son 17 yılın en verimli yılıydı. Bal hasadına da dua ile başladık. Bu sırada da arıların saldırısına uğradık ve gündem olduk. Hem yurt içinden, hem yurt dışından talepler almaya başladık. Daha önce Amerika'ya numune göndermiştik. Ballarımız beğenildi ve şuanda 4 ton kadar siparişi verildi. Biz de onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sezon hem üreticinin, hem tüketicinin yüzü güldü. Türkiye'deki kovan ortalamasının üstüne çıktık. Kovan başı yaklaşık 30 kilo verim elde ederek son derece bereketli bir sezon geçirdik" diye konuştu.
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Van'dan ABD'ye bal ihracatıVan'dan ABD'ye bal ihracatıVan'dan ABD'ye bal ihracatıVan'dan ABD'ye bal ihracatı

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