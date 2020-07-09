Van’dan Diyarbakır’a Göçmenlerin Umut Yolculuğu

Tüm olumsuz şartlara rağmen ülkelerinden kaçan göçmenlerin umut yolculuğu devam ediyor. Bu kez İran’dan Türkiye’ye kaçan onlarca Afganistanlı yürüyerek Diyarbakır’a kadar geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Diyarbakır-Bitlis karayolunda bir grup yaya ortaya çıktı. 5 ya da 6’şarlı gruplar halinde hareket eden ve sayıları 100’ü aşan grup yoldan geçenlerin hemen dikkatini çekiyor. Simalarından yabancı oldukları fark ediliyor. Kimisinde sırt çantası var, kimisindeyse hiçbir şey yok. Kimisi ayaklarında terlikle Diyarbakır’a doğru yürüyor. Bunlar Afganistan’dan kaçarak kaçak yollardan Türkiye’ye gelen göçmenler. Bazen otostopla ama çoğunlukla yürüyerek seyahat eden göçmenler 15 gündür yolda olduklarını söyledi. Hiçbir güvenlik engeline takılmadan Diyarbakır’a kadar gelen göçmenlerin hedefi İstanbul’a varabilmek. Zaman zaman durup dinlenen göçmenlere yol güzergahı üzerindeki vatandaşlar su ve yiyecek yardımı yapıyor. Göçmenlerin Corona virüsü salgınına karşı hiçbir önlem almadan yolculuk yapması dikkat çekti.

Yolculuğun bir kısmına VOA Türkçe ekibi de tanıklık etti. VAO Türkçe’ye konuşan göçmenlerden İhsan ibrahimi, günlerdir yolda olduklarını söyledi. İbrahimi, “İstanbul’a gitmeye çalışıyoruz. İş bulmak umuduyla gidiyoruz. Günlerdir yollardayız. 3 gündür açız ve uyumamışız. İran’dan da buraya 15 gündür yürüyerek geldik. Yürüyerek geldik, araç ile gelmedik Türkiye’ye. Ne istediğimizi soruyor arkadaşın. Yoldan geldik, aç ve hasta ve yabancıyız” dedi. Cevaf Feyzi de daha iyi bir yaşam umuduyla 20 gün önce Afganistan’dan yola çıktı. Ülkesinde daha iyi yaşam imkanı kalmadığını söyleyen Feyzi, şöyle konuştu: "Ülkemizden çıkmak zorundayız. İstikrarlı bir hükümetimiz yok. Başka ülkelere gitmekten başka şansımız yok. Düzenli ve sistemli okuyacağımız bir okulumuz, çocuklarımızın rızkını çıkarabileceğimiz bir işimiz yok. Ülkemizde iş bulmak için ya rüşvet vermek zorundayız ya da torpil bulmak zorundayız. Afganistan’da iş olanakları yok. Kendi ülkemizden çıkmak istemiyoruz ancak bizim başka bir seçeneğimiz yok. İstanbul’a gidiyoruz. Çocuklarımızın rızkını çıkarabilmek için gidiyoruz. Açız, hastayız ve kimsesiziz. Biz bu yolda çıktık, amacımız ailemize bakabilmek, onları yaşatmak için gidiyoruz. Belki bir ülke bizi mülteci olarak alır. Afganistan, Hamid Karzai ve Eşref Gani dönemlerinde çok zor şartlar yaşadı. İnsanlarımız perişan halde. Afganistan bunu hak etmiyor. Belki bazı haklarımız olur ve ailelerimize bakarız diye başka ülkelere gidiyoruz. Şanssız ve bahtsızız. Sadede benim ailemden 15 kişi Afganistan’daki savaşlarda öldü. Gençlerimiz öldü ve hala ölüyorlar. Ailemizin 15 gündür bizden haberleri yok. Yakalandık mı öldük mü bilmiyorlar.”