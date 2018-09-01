İzmirli esnaf Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde "iyilik köprüsü" kurmak, ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerine dikkati çekmek için Van'dan İzmir'e koşmaya başladı.

Koşuya başlayacağı Van Kalesi'nin höyük alanına gelen 41 yaşındaki Martaş, burada sivil toplum örgütü temsilcileri ve doğaseverler tarafından karşılandı.

Hazırlıklarının ardından koşuya başlayan Martaş, bin 830 kilometrelik yolu 13 kenti geçerek iki ayda tamamlamayı hedefliyor.

Bazen koşarak bazen de yürüyerek gitmeyi planlayan Martaş, geceleri de bir yakınının eşlik edeceği araçta dinlenecek.

Martaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için koşmaya karar verdiğini söyledi.

Uzun süredir koşu etkinliklerine katıldığını anlatan Martaş, "3-4 yıldan beri farklı şehirlerde yardımseverlik koşuları yapıyorum. Koşuya sevdalı olduğum için en iyi bildiğim şey bu. Koşu güzergahındaki vatandaşlara iyilik peşinde koşmalarını söyleyeceğim. Amacım Türkiye'nin doğusu Van'dan başlayıp, batısı İzmir'e kadar bir iyilik köprüsü kurmak ve iyilik elçisi olmak. Şu zor günlerde ülkemiz adına böyle bir kenetlenmeyi çok istiyorum. Ülkemin doğal ve tarihi güzelliklerine de dikkat çekmek istiyorum." dedi.

Martaş, Van'da çok sıcak karşılandığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Martaş, "Şu an Van Kalesi'nde inanılmaz huzurlu ve mutluyum. Herkesin beni takip etmesini isterim. Bu koşu Türkiye’de bir ilk olacak ve hayatımda iz bırakacak. Elimden geldiği kadar güzel bir sonuçla bu parkuru sağlıklı ve huzurlu bitirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

