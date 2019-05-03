Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a ihraç edilecek 6 bin 300 adet küçükbaş hayvanın ilk partisi olan bin 750 hayvan bugün Katar’a gönderildi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana ilk defa gerçekleşecek olan ihracattan duyduğu memnuniyeti ifade eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van’ın koyun varlığında ülkemizde birinci olduğunu söyledi. Van’ın hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Görentaş, yeni pazarlara açılmanın ülkemiz ve Van ekonomisi için ciddi bir katkı ve istihdam oluşturacağını ifade etti. Katar’a gönderilecek ilk bin 750 baş küçükbaş hayvanın 7-8 aylık erkek olup, Akkaraman ve Morkaraman ırklarından olduğunu dile getiren Görentaş, hayvanların Özalp ilçesinden Adana’ya nakledildikten sonra Katar’a uçakla gönderileceğini kaydetti.

İlk sevkiyatın ardından bin 750 baş hayvanın daha ihraç edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulduğunu belirten Görentaş, “Bu ihracat başlangıçtır. Yurt dışı pazarlara ulaştıkça ilimiz koyunculuğu daha iyi yerlere gelecektir. İhracatın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.