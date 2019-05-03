HABER

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Van’dan Katar’a ihraç edilecek 6 bin 300 adet küçükbaş hayvanın ilk partisi olan bin 750 hayvan bugün Katar’a gönderildi.Yaklaşık 30 yıldan bu yana ilk defa gerçekleşecek olan ihracattan duyduğu memnuniyeti ifade eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van’ın koyun varlığında ülkemizde birinci olduğunu söyledi.

Van’dan Katar’a ihraç edilecek 6 bin 300 adet küçükbaş hayvanın ilk partisi olan bin 750 hayvan bugün Katar’a gönderildi.
Yaklaşık 30 yıldan bu yana ilk defa gerçekleşecek olan ihracattan duyduğu memnuniyeti ifade eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van’ın koyun varlığında ülkemizde birinci olduğunu söyledi. Van’ın hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Görentaş, yeni pazarlara açılmanın ülkemiz ve Van ekonomisi için ciddi bir katkı ve istihdam oluşturacağını ifade etti. Katar’a gönderilecek ilk bin 750 baş küçükbaş hayvanın 7-8 aylık erkek olup, Akkaraman ve Morkaraman ırklarından olduğunu dile getiren Görentaş, hayvanların Özalp ilçesinden Adana’ya nakledildikten sonra Katar’a uçakla gönderileceğini kaydetti.
İlk sevkiyatın ardından bin 750 baş hayvanın daha ihraç edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulduğunu belirten Görentaş, “Bu ihracat başlangıçtır. Yurt dışı pazarlara ulaştıkça ilimiz koyunculuğu daha iyi yerlere gelecektir. İhracatın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı

Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

Eyüpsultan Camii gül suyu ile yıkandı

O camiyi temizlerken bakın ne kullandılar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.