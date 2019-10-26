Van'dan Kuzey Irak'a 'en güzel elma' ihracatı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'da 12 yıl önce 180 dönüm arazide yetiştirilmeye başlanan elmalar, bu yıl Kuzey Irak'a ihracat edilecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, Türkiye'nin en güzel elmalarının Van'da yetiştirildiğini belirterek, "Van güneşli gün sayısı fazla olan ve 1700 rakımıyla ışığı kısa mesafede alan bir kent. Işığın dalga boyunun kısa olması nedeniyle de elma üzerine yoğun bir ışık düşüyor. Bu da meyvenin rengini ve şeklini, tadını güzelleştiriyor. Rengi iyi olan bir elmanın da vitamin değeri yüksek olur. Bu nedenle Van'da yetiştirilen elmalar Türkiye'nin en güzelidir. Bu yıl Kuzey Irak'a 300 ton elma ihracat edeceğiz ve şuanda onun hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

YYÜ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, derste anlattıklarını sahada da göstermek için 12 yıl önce meyve bahçesi kurdu. Yaklaşık 180 dönüm arazi üzerinde yetiştirilen 16 bin meyve fidanı arasında özellikle elma, armut, kayısı ve erik ağaçları beklenenin üzerinde ürün verince ihracata başlandı. Van'da yetiştirilen elmanın Türkiye'nin en güzeli ve en kalitelisi olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, bunu da Van'ın 1700 rakımda olması ve güneş ışınlarının dalga boyunun kısa olmasına bağlıyor. Işığın fazla olduğu yerde meyvelerin renk değerlerinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu: