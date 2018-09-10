Van'dan Suriye'ye insani yardım

Son iki yıldır ilan edilen "çatışmasızlık bölgeleri"nin ilk anlarda barış için önemli bir adım gibi göründüğünü ancak Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırılarının binlerce sivilin ölümü ile sonuçlandığını vurgulayan Cinkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib, daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü, kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır. Olası bir saldırıda birçok insan ikinci defa mülteci durumuna düşeceği gibi, gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Hali hazırda nüfusun üçte ikisi zaten insani yardıma muhtaç olan İdlib, olası bir rejim saldırısı ardından daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya görünmektedir."

Cinkılıç, İdlib'de yaşanan katliamların, büyümesi halinde Halep'ten daha trajik bir sonuca sebep olabileceğini kaydetti.

