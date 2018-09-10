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Van'dan Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Van İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerden toplanan bir tır yaşam malzemesi Suriye'nin İdlib kentine gönderildi

Van'da hayırseverlerce toplanan bir tır yaşam malzemesi Suriye'nin İdlib kentine yollandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerce toplanan un ve gıda yardımlarının yüklendiği tır, Organize Sanayi Bölgesi'nden Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi İbrahim Cinkılıç, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insani krizin eşiğinde olduklarını, tüm Van halkını bu anlamda hassasiyete davet ettiklerini söyledi.

Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye'de, insani bedelin giderek büyüdüğünü belirten Cinkılıç, bölgede, yedinci yılında insani bilanço hakkında verilen rakamların artık insanlar için bir anlam ifade etmez hale geldiğini dile getirdi.

Son iki yıldır ilan edilen "çatışmasızlık bölgeleri"nin ilk anlarda barış için önemli bir adım gibi göründüğünü ancak Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırılarının binlerce sivilin ölümü ile sonuçlandığını vurgulayan Cinkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib, daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü, kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır. Olası bir saldırıda birçok insan ikinci defa mülteci durumuna düşeceği gibi, gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Hali hazırda nüfusun üçte ikisi zaten insani yardıma muhtaç olan İdlib, olası bir rejim saldırısı ardından daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya görünmektedir."

Cinkılıç, İdlib'de yaşanan katliamların, büyümesi halinde Halep'ten daha trajik bir sonuca sebep olabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlip İHH Van yardım

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