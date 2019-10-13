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Vaner, nakil bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde kalp ve akciğer hastası olan Vaner Gök (14), ilaçlara bağlı bir yaşam sürdürüyor.

Vaner, nakil bekliyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde kalp ve akciğer hastası olan Vaner Gök (14), ilaçlara bağlı bir yaşam sürdürüyor. Hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Vaner, ilaçlardan kurtulup, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istiyor. Nakil olması gerektiğini belirten Vaner Gök, "Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık" dedi.
Edremit ilçesindeki Kiracılar TOKİ'de yaşayan Nahide ve İlyas Gök çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Vaner Gök, kontrol amaçlı düzenli olarak Ankara'ya tedaviye gidiyor. Doğuştan akciğer ve kalp hastalığı nedeniyle ilaçlara bağlı bir yaşam sürdüren, eğitimini de evde alan Vaner Gök, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istediğini söyledi. Sağlığına kavuşabilmesi için akciğer ve kalp nakli olması gerektiğini söyleyen Vaner Gök, "Okuyup savcı olmak istiyorum. Beni iyileştirsinler. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık. Yaşıtlarım gibi dışarı çıkıp oynamak ve okumak istiyorum" dedi.
'ÇOCUĞUMUN İLAÇLARDAN KURTULMASINI İSTİYORUM'
Akciğer ve kalp nakli için başvuruda bulunduklarını söyleyen baba İlyas Gök ise, "Tek dileğim, çocuğumun bu hastalıktan kurtulması. Bu ağır bir hastalık. 13 yıldır sürekli iğne kullanıyor. Akşamları yatamıyor. Evimizin ışıkları sabaha kadar yanıyor. Oğlumun bir an önce akciğer nakli olması için daha iyi bir hastanede tedavi olması gerekli. Bunun için de devletimizden yardım bekliyorum. Onun da arkadaşları gibi okuması ve koşmasını istiyoruz. Hastalığı nedeniyle çok üzülüyor, bazen ağlıyor. Günümüz bununla geçiyor. Hiç bir iş yapamıyorum. Şu an eğitimini evde görüyor. Öğretmenler evimize gelip günde bir saat ders veriyor. Kalp ve akciğer nakli için çocuğum şu an adaydır. Sürekli Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gidiyoruz. Devletimizden, hükümetimizden tek isteğim çocuğumun bir an önce nakil olup tedavi olması. Çocuğumun bu ilaçtan kurtulmasını istiyorum. Van valiliğinin izniyle çocuğum için 5 ay önce bir kampanya başlattık, Kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.
'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ'
14 yıldır yatağa mahkum bir yaşam sürdüren çocuğu için gözyaşı döken Nahide Gök ise, "Çocuğumun iyi bir hastanede tedavi olması için herkesten destek bekliyoruz. Evde yemek fazla yiyemiyor. Sabahtan akşama kadar onunla uğraşıyorum. Bu konuda bize şu ana kadar destek olan devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. İmkanımız yok. Allah rızası için çocuğuma yardımcı olun. Benim eşim işsizdir. Çok zor durumdayız. O da arkadaşları gibi okumak istiyor" diye konuştu.

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