Vaner, nakil bekliyor

'ÇOCUĞUMUN İLAÇLARDAN KURTULMASINI İSTİYORUM'

Akciğer ve kalp nakli için başvuruda bulunduklarını söyleyen baba İlyas Gök ise, "Tek dileğim, çocuğumun bu hastalıktan kurtulması. Bu ağır bir hastalık. 13 yıldır sürekli iğne kullanıyor. Akşamları yatamıyor. Evimizin ışıkları sabaha kadar yanıyor. Oğlumun bir an önce akciğer nakli olması için daha iyi bir hastanede tedavi olması gerekli. Bunun için de devletimizden yardım bekliyorum. Onun da arkadaşları gibi okuması ve koşmasını istiyoruz. Hastalığı nedeniyle çok üzülüyor, bazen ağlıyor. Günümüz bununla geçiyor. Hiç bir iş yapamıyorum. Şu an eğitimini evde görüyor. Öğretmenler evimize gelip günde bir saat ders veriyor. Kalp ve akciğer nakli için çocuğum şu an adaydır. Sürekli Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gidiyoruz. Devletimizden, hükümetimizden tek isteğim çocuğumun bir an önce nakil olup tedavi olması. Çocuğumun bu ilaçtan kurtulmasını istiyorum. Van valiliğinin izniyle çocuğum için 5 ay önce bir kampanya başlattık, Kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.