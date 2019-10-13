Vaner, nakil bekliyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde kalp ve akciğer hastası olan Vaner Gök (14), ilaçlara bağlı bir yaşam sürdürüyor. Hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Vaner, ilaçlardan kurtulup, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istiyor. Nakil olması gerektiğini belirten Vaner Gök, "Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık" dedi.

Edremit ilçesindeki Kiracılar TOKİ'de yaşayan Nahide ve İlyas Gök çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Vaner Gök, kontrol amaçlı düzenli olarak Ankara'ya tedaviye gidiyor. Doğuştan akciğer ve kalp hastalığı nedeniyle ilaçlara bağlı bir yaşam sürdüren, eğitimini de evde alan Vaner Gök, arkadaşları gibi dışarı çıkarak oynamak ve okula gitmek istediğini söyledi. Sağlığına kavuşabilmesi için akciğer ve kalp nakli olması gerektiğini söyleyen Vaner Gök, "Okuyup savcı olmak istiyorum. Beni iyileştirsinler. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Evde ilaçlara bağlı bir hayat istemiyorum artık. Yaşıtlarım gibi dışarı çıkıp oynamak ve okumak istiyorum" dedi.