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Vaniköy Camii'ndeki yangın: Kasıt bulunmadı

21.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Vaniköy Camii'ndeki yangın: Kasıt bulunmadı

İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığı, olayda kasıt olmadığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararında, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü, itfaiyenin raporunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Kararda, olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldığı, üçlü bilirkişilerin raporlarında itfaiyenin raporu doğrultusunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının tespit edildiği, yangının kasten çıkarıldığına dair bir emare ya da iddianın da bulunmadığı, caminin Vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının belirtildiği bildirildi. Kararda, Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’nın yöneticileri ve yetkililerinin kim olduklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorulduğu, cevap yazısında Vakfın mülhak bir vakıf olduğu ve tek yetkilinin şüpheli Uğur Vanioğlu olduğu bildirildi.

'KASTEN ÇIKARILDIĞINA İLİŞKİN DELİL YOK'

Dinlenen tanıkların da olay yerinde ve saatinde şüpheli bir durumun olmadığını beyan ettiklerinin belirtildiği kararda, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanılmadığı gibi, böyle bir iddianın da olmadığına yer verildi. Kararda, TCK’nun 171/1-a maddesinde belirtilen taksirle yangına neden olma suçunun oluştuğu belirtilerek, bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından zarar görmesinin müştekinin oturduğu lojmanın zarar görmesiyle oluştuğu, atılı suçun bu haliyle ön ödemeli bir suç olduğu bildirildi.

Şüpheli Uğur Vanioğlu'nun yapılan ön ödeme ihtarına süresinde riayet ettiğinin yer aldığı kararda, yangında kasıt olmadığı belirtilerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Adli emanette kayıtlı materyallerin ise delil olarak dosyada saklanmasına ve kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği de bildirildi.

Kaynak: DHA

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