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Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin savcılıktan takipsizlik kararı

21.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin caminin ait olduğu vakıf yetkilisi hakkında ’taksirle yangına neden olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camisinde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak takipsizlik kararı verildi.“Yangın elektrik tesisatından kaynaklanıyor”Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, cami imamı Mustafa Coşkun müşteki olarak yer alırken, vakıf yönetici Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı.

Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin caminin ait olduğu vakıf yetkilisi hakkında ’taksirle yangına neden olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.
Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camisinde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak takipsizlik kararı verildi.

“Yangın elektrik tesisatından kaynaklanıyor”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, cami imamı Mustafa Coşkun müşteki olarak yer alırken, vakıf yönetici Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı. İtfaiye yangın raporuna yer verilen raporda, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının belirtildiği anlatıldı. Olay yerinde gerekli keşfin yapıldığı, üçlü bilirkişi raporunda da yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının tespit edildiği kaydedildi.
“Yangının kasten çıkarıldığına dair delil yok”
Bilirkişi raporunda, yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil, emare ya da iddianın bulunmadığı, caminin vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının belirtildiği vurgulandı. Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı’nın yöneticileri ve yetkililerinin kim olduklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorulduğu, tek yetkilinin şüpheli olduğunun bildirildiği kaydedildi.
Vakfın yetkilisi hakkında takipsizlik kararı
Kararda, “’Taksirle yangına neden olma’ suçu oluşmuştur. Bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından zarar görmesinin müştekinin oturduğu lojmanın da zarar görmesiyle oluştuğu, atılı suçun bu haliyle önödemelik bir suç olduğu, şüpheliye yapılan önödeme ihtarına süresinde riayet ettiği anlaşılmıştır” denildi. Savcılık, şüpheli vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

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