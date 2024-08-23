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  4. Vaniköy'deki kaçak villa sonrası Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na çağrı: İşin içinde mi bilmem ama birileri görmezden gelmiş hemen görevden alırım!

Vaniköy'deki kaçak villa sonrası Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na çağrı: İşin içinde mi bilmem ama birileri görmezden gelmiş hemen görevden alırım!

23.08.2024 13:17
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Türkiye'deki haber gündeminin ilk sıralarında iki gündür Vaniköy'deki kaçak villa yapısı var. Bu villanın Rus bir oligark tarafından satın alındığı ve boğazın ortasına villa olarak kaçak şekilde yapılmaya çalışıldığı çok konuşuldu. İBB, gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. Kaçak yapı durduruldu.

Vaniköy'deki kaçak villa sonrası Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na çağrı: İşin içinde mi bilmem ama birileri görmezden gelmiş hemen görevden alırım!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yorumda Üsküdar Vaniköy'deki bu yapı hakkında konuyla ilgili birimi suçladı. Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yapan Cüneyt Özdemir, 'Birileri görmezden gelmiş bu belli. Bunu söylemeye gerek yok kim görmezden geldiyse Ekrem İmamoğlu görevden almalı' dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: KAÇAK VİLLAYI BİRİLERİ GÖRMEZDEN GELMİŞ BUNU SÖYLEMEK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK

'Vaniköy işiyle ilgili süreç çok ilginç gerçekten! Vaniköy'deki kaçak villa hakkında Ekrem İmamoğlu bu işin içinde mi bilmem ama birileri görmezden gelmiş bu belli bunu söylemek için alim olmaya 35 senelik gazeteci olmaya gerek yok! Kim görmezden gelmiş, birinci suçlusu o?

İBB'de boğaziçi görünümüyle ilgilenen kim kardeşim? Burada suçlu o, ben olsam soruşturma açarım Adalet Bakanı olarak da değil Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açarım. Kardeşim sen neden görevini yapmıyorsun?

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Şehrin ortasında böyle bir şey çıkmış. Bir hafta önce mühürlemişler geçin kardeşim adam oraya villa dikmiş. Görevden alın bu adamları, şehrin ortasına bu şey yapılmış. Neden görevden almıyorlar anlamıyorum? Particilik her yerde, herkes kendi saflarını koruma derdinde. AK Parti seçim kaybetti bir kişi görevden alınmadı.'

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Cüneyt Özdemir Üsküdar
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