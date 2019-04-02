Van'ın 101'inci kurtuluş yıl dönümü kutlandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Tüm General Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Bilmez, ilk önce valilik, ardından da büyükşehir belediyesi çelengini anıta bıraktı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından, etkinlik kapsamında düzenlenen fotoğraf, kompozisyon, şiir ve kedi güzellik yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Tören, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

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