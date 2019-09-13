Van'ın berivanları yayla yolunda

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at, katır ve eşek sırtında 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya zorlu bir yolculuk yapıyor. Kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

Van'a 42, Gürpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki besiciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yayladaki son günlerini yaşıyor. Mahallede oturan 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ve eşek sırtında zorlu yolları aşarak sağım yapılan Yanık Yaylası'na ulaşıyor. 5 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar, süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. Berivanların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de eşlik etti.