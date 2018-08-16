Van'ın çöp sorununa modern çözüm

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesince, Van-Özalp karayolunda yıllardır vahşi depolama yapılan eski çöp alanının yerine, 157 milyon 987 bin 715 liralık yatırımla elektrik enerjisinin de üretilebileceği yeni çöp depolama alanı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'da, yıllardır yaydığı kötü koku ve çöplerin çevreye saçılmasıyla çevredeki vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden olan çöp alanı, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle bertaraf edilecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla hazırlanan projeyle, İran'dan gelen turistlerin yol güzergahı üzerinde, kent girişine yakışmayan görüntülerin oluştuğu çöp alanının yerine, bünyesinde ayrıştırma, fermantasyon ve entegre tesislerinin yanı sıra 3,2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahası olan tesis kente kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi" ihalesine şartname alan 7 firmadan 2'si teklif sundu.