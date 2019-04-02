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Van'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde AK Parti, Gevaş'ta ise HDP, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçeleri verdi.

Van'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itiraz

Behçet DALMAZ- Barbaros KUL/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde AK Parti, Gevaş'ta ise HDP, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçeleri verdi.
Erciş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Belediye Başkan adayı Yıldız Çetin rakibi AK Parti'li Menaf Turan'dan 2 bin 533 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetin 35 bin 619 oy, Turan ise 33 bin 86 oy aldı. AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların tekrer sayılmasını istedi. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından ilçedeki toplam 342 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.
AK Parti İlçe Başkanı Aydın, "Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 33 bin 86, HDP ise 35 bin 619 oy aldı. Partimiz ile HDP arasındaki fark ise 2 bin 533. Geçersiz oy sayısının ise 5 bin 30 olduğu açıklanmıştır. Geçersiz sayılan oy farkının iki katı göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak; doğru, kesin, adil ve güvenilir olmasının sağlanması için tüm oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini Erciş İlçe Seçim Kurulu'na ilettik. Bugün saat 13.00'te yaptımız itirazımız kabul gördü ve oy sayım işlemleri başladı. Yarın saat 17.00'ye kadar sonuçların netleşmesini bekliyoruz" dedi.
GEVAŞ'TA HDP'DEN İTİRAZ
Gevaş ilçesinde ise HDP İlçe Eş Başkanı Ali Sümer ve Belediye Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. HDP İlçe Başkanlığı yetkilileri, "İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdik. Seçimde toplam 1048 oy geçersiz sayılmış" ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Murat Sezer 7 bin 223 oy, HDP'nin Eş Başkan adayları Melek Arapoğlu ile Veysi Şeker ise 6 bin 411 oy aldı.

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Van'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itirazVan'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itiraz

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