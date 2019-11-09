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Van’ın İpekyolu Belediyesine kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Sinan Aslan atandı.Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Van’ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6715 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 08 Kasım 2019 günü gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamanın devamında ise “Belediye başkanı terör suçları nedeniyle, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı belediye kanununun 47.

Van’ın İpekyolu Belediyesine kayyum atandı

Van’ın İpekyolu Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Sinan Aslan atandı.
Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Van’ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6715 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 08 Kasım 2019 günü gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamanın devamında ise “Belediye başkanı terör suçları nedeniyle, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı belediye kanununun 47. Maddesinin amir hükümleri gereği İçişleri Bakanlığının 08 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine aynı kanunun 45/2 ve 46. Maddeleri gereği İpekyolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten ilçe kaymakamı Sinan Aslan görevlendirilmiştir” denildi.

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