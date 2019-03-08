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Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinde şoförlük yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de görevlerini başarıyla sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı şehir içi otobüslerde yaklaşık 5 yıldır görev yapan 3 kadın şoför, görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinde şoförlük yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de görevlerini başarıyla sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı şehir içi otobüslerde yaklaşık 5 yıldır görev yapan 3 kadın şoför, görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüs hareket merkezine gelerek diğer şoförlerle birlikte vardiya saatlerini takip eden kadın şoförler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de direksiyon başındaydı. Şehrin birçok noktasına ulaşım hizmeti veren kadınlar, yolculardan da tam not alıyor.
Mesleklerini severek yaptıklarını ifade eden Van Büyükşehir Belediyesinin 3 kadın şoföründen biri olan Serap Ulfer, trafikte nadiren de olsa zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Ulfer, “2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz hizmette yolcularımız kadın şoför görmeye alıştılar. Zaman geçtikçe de daha güzel tepkiler almaya başladık. Yine bunun yanında mesleği yapmak isteyen başka kadınların olması da bu işin öncüsü olarak bizleri mutlu ediyor. Yolcularımızın ilk başta bir çekingenliği oluyordu. ‘Kadın nasıl otobüs kullanır’ diye söyleniyorlardı. Fakat zaman geçtikçe bu olumsuz tepkiler yerini güvene bıraktı. Tepkiler şimdi çok daha olumlu. Bizler bir işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bunun için de birisinin bir öncülük yapması gerekiyordu. Şu an kadın şoför olayında Van devamını getirecek ve hatta daha iyi bir noktaya gelecek durumdadır. Sayının da artacağını düşünüyorum. Çünkü talepler de bu yöndedir. Bu vesile ile tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ dedi.
Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, kadın şoförlere güvenlerinin tam olduklarını vurguladı.
İpekyolu ilçesi Bostaniçi otobüs hattında yolculuk yapan Ahmet Ebiri, kadınların daha titiz araba kullandıklarını belirterek, “Her vatandaş görevini iyi yapabiliyorsa kadını erkeği fark etmez. Bizim yöremizde bu işi en çok erkekler yapıyor. Kadın şoförlerin daha çok yaygın olması gerekiyor” diye konuştu.
Bir diğer yolcu Vahdet Şenol ise kadın şoförlerin erkeklerden hiçbir farkı olmadığını belirterek, ‘‘Kadın erkek eşittir. Gerekli kurslardan geçmişse hiçbir şey olmaz. Kadın pilotları görüyoruz. Uçak kullanıyorlar. Bizim kadınlarımızda neden otobüs kullanmasınlar? Tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor

Van’ın kadın otobüs şoförleri güven veriyor
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