Van'ın Kapadokyası 'Vanadokya'ya' turist akını

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın İran sınırında bulunan 100 haneli Yavuzlar köyündeki peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki turizm cenneti Kapadokya'yı aratmıyor. Turizm haftası kapsamında Vanadokya'ya gelen bir grup gazeteci peri bacalarını gezip, bol bol fotoğraf çekti.

Başkale'ye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Yavuzlar Köyü'ndeki Vanadokya'da; volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgârın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacaları, özellikle yaz mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor.

'BÖLGEDE 17 BİN PERİ BACASI VE 25 MAĞARA BULUNUYOR'

Vanadokya'da yaklaşık 17 bin peribacası, 25 mağara ve 12 oyma ev bulunduğu tahmin ediliyor. Ulaşımın rahat sağlandığı bölgede konaklama ve dinlenme tesislerinin olmaması, turizm potansiyeli olan Vanadokya'nın bilinirliği önündeki en büyük engel. Köyde yaşayanlar, bölgenin yeterince tanıtılmadığını belirtirken, yetkililerden define avcılarına karşı önlem alınmasını istedi. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, bir grup gazeteci 'Turizm etkinlikleri' kapsamında, 'Vanadokya' olarak adlandırılan peri bacalarını gezip bol bol fotoğraf çekti.

'VAN'IN KAPADOKYASI: VANADOKYA'

Van Müze Müdürlüğü'nde görevli Müze Araşırmacısı Atilla Gök, Van'daki peri bacalarının Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmadığını söyledi. Gök, "Burası 2010 yılında her ne kadar tanıtılmaya başlansa da henüz bakir ve keşfedilmeyi bekliyor. Kapadokya'ya rakip olan Vanadokya yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Burada 17 bin peri bacası, 25 mağara ve 10 ev bulunuyor. Evlerin bir kısmı oyuk şeklinde olduğu ve bunların inziva alanı olduğu da söylenmektedir. Peri bacaları akarsu, aşındırma şeklindedir. Volkanik, ani tüflü arazilerde cılız bitki örtüsüyle birlikte rüzgarın da aşındırmasıyla sel ve akarsuların oluşturduğu şekillerdir. Peri bacalarının üs kısımlarında da konik şeklinde şapkalar görülmektedir. Buraya ziyaretçilerin gelmesi gerekiyor. Burayı gerçekten türizme kazandırmak ve bunların envarter kayıtlarını bir an evvel çıkararak koruma altına alınması gerekmektedir" dedi.

'DEFİNE AVCILARINA KARŞI BURASI KORUNMALI'

Yavuzlar Köyü Muhtarı Süleyman Akkaya ise, 120 hanelik köylerinde bine yakın nüfus olduğunu ifade ederek, "Buraya yerli ve yabancı turistler geliyor. Buranın alt yapısının daha da iyi olmasını bekliyoruz. Köyümüz İran sınırında. Özellikle define avcılarına karşı önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.