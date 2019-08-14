HABER

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Plajı'na turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

DENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - DENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Halk Plajı’na akın etti.

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Halk Plajı’na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. İstanbul’dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van’ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van'a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz. Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van'ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı 
Tokat’ta örtü altı yangınıTokat’ta örtü altı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.