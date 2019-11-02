HABER

Van'ın Saray belediyesine kayyum atandı

02.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Van'ın Saray ilçesinin HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, "belediye başkan vekili" olarak atandı.

Van'ın Saray belediyesine kayyum atandı

Van'ın Saray ilçesinin HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Duman'la ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

HDP'li 14 belediye başkanı görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinde HDP, 3 büyükşehir belediyesi ile 5 il belediyesinde, 50 ilçe ve 11 beldede seçimi kazanmıştı.

Belediye başkanı seçilen 6 HDP'liye, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildikleri için mazbata verilmemişti.

Ardından 19 Ağustos'ta HDP'li 3 büyükşehirin, Van, Diyarbakır ve Mardin'in belediye başkanları görevden alanarak yerlerine valiler "belediye başkan vekili" olarak atanmıştı.

Eylül ayında Diyarbakır'ın Kulp ve Erzurum'un Karayazı belediye başkanları da görevden alınmış ve yerlerine kayyum atandı.

18 Ekim'de de Hakkari, Yüksekova, Nusaybin'in gözaltına alınan belediye başkanlarının yerine vali ve kaymakamlar atandı.

22 Ekim'de de Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçe belediyeleriyle Van'ın Erciş belediyesine kayyum atandı.

Hakkında açılan "terör soruşturması" devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ da 29 Ekim'de görevden alındı. Zırığ'ın yerine ilçe kaymakamı atandı.

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef olduKıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu
Bursa’da yılın ilk karı Uludağ’a düştüBursa’da yılın ilk karı Uludağ’a düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

MSB Twitter'dan paylaştı! Tel Abyad'da bulundu

Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.