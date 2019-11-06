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Van'ın Saray belediyesine kayyum atandı

06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Van'ın Saray ilçesinin HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, "belediye başkan vekili" olarak atandı.

Van'ın Saray belediyesine kayyum atandı

Van'ın Saray ilçesinin HDP'li belediye başkanı Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Duman'la ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

HDP'li 14 belediye başkanı görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinde HDP, 3 büyükşehir belediyesi ile 5 il belediyesinde, 50 ilçe ve 11 beldede seçimi kazanmıştı.

Belediye başkanı seçilen 6 HDP'liye, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildikleri için mazbata verilmemişti.

Ardından 19 Ağustos'ta HDP'li 3 büyükşehirin, Van, Diyarbakır ve Mardin'in belediye başkanları görevden alanarak yerlerine valiler "belediye başkan vekili" olarak atanmıştı.

Eylül ayında Diyarbakır'ın Kulp ve Erzurum'un Karayazı belediye başkanları da görevden alınmış ve yerlerine kayyum atandı.

18 Ekim'de de Hakkari, Yüksekova, Nusaybin'in gözaltına alınan belediye başkanlarının yerine vali ve kaymakamlar atandı.

22 Ekim'de de Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçe belediyeleriyle Van'ın Erciş belediyesine kayyum atandı.

Hakkında açılan "terör soruşturması" devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ da 29 Ekim'de görevden alındı. Zırığ'ın yerine ilçe kaymakamı atandı.

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