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Van'ın seramik kültürü geleneksel usullerle yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesinin unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliği canlandırmak amacıyla hazırladığı proje kapsamında seramikten çanak, çömlek, testi gibi ürünler üretiliyor - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami: - "Çanak çömlek kullanımının sağlıklı olması nedeniyle insanlar tekrar eski kültüre dönüyor. Biz de üniversite olarak buna destek veriyoruz"

Van'da geçmişi Urartu dönemine kadar uzanan seramik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından hazırlanan proje kapsamında çanak, çömlek ve testiye dönüştürülüyor.

Gelişen teknolojiyle kaybolmaya yüz tutan çömlekçiliğin yaşatılması için çalışma başlatan YYÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında Bardakçı Mahallesi'nde çömlek ustası Osman Eşme tarafından açılan atölyede, üniversite öğrencilerinin de desteğiyle çanak, çömlek ve testi üretiliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da atölyeyi ziyaret ederek çömlek yaptı.

Rektör Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi Urartulara dayanan seramik üretiminde önemli ustaların yetiştiğini söyledi.

Yörenin ihtiyaçlarına göre farklı seramik ürünlerinin üretildiğini anlatan Battal, "Bu köyümüzde yakın bir zamana kadar seramik üretimi önemli yer tutuyordu. Son dönemlerde plastik kullanımının artmasıyla toplumdan çanak ve çömlekler soyutlanmaya başladı. Geçmişe ait olan çanak çömlek kullanımının sağlıklı olması nedeniyle insanlar tekrar eski kültüre dönüyor. Biz de üniversite olarak buna destek veriyoruz." dedi.

- "Amacımız değerlerimizi canlı tutmak"

Battal, projenin hayata geçirilmesiyle seramik üretiminin de canlandığını ifade ederek, "Seramik üretimini turizme de kazandırmak istiyoruz. Gelen turistleri çanak ve çömlek yapılan alana alarak onların da yapmasını sağlayacağız. Bu proje çok ilgi de görüyor. Önceki günlerde Japonya'dan bir ekip gelerek burada incelemelerde bulundu." diye konuştu.

Battal, 2019 yılının Urartu yılı olmasıyla bu projenin daha da önem kazanacağına dikkati çekerek, amaçlarının değerleri canlı tutmak, geçmişten gelen ustaları daha etkin şekilde desteklemek ve bu değerleri dünya turizmine kazandırmak olduğunu kaydetti.

- "Beş bin yıllık bir geleneği sürdürüyoruz"

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da beş bin yıllık bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Üretilen eserlerin yeniden insan hayatına girmesini hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Eskiden günlük hayatın parçasını oluşturun küp, bardak, tabak, testi, yayık kapları ve çanak çömlekler ile yoğurt, turşu, bal, yağ, peynir, baharat ve benzeri malzemenin kullanımını artırmak istiyoruz. Sağlık açısından da daha faydalı olan çanak çömlekler sayesinde unutulmuş ve özlenen eski damak tatlarına insanımızın yeniden kavuşmasını istiyoruz."

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum amirleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seramik Van YYÜ

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