HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

03.11.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Mert, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı PKK'dan alacağız. Devletimizin yanındayız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum İstanbul'da HDP yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 'Barış' diyerek çocukları kandırdılar. Benim oğlum masumdu. Kimseye bir zararı yoktu. HDP olmazsa kimse dağa çıkmaz. HDP, PKK'dır."

Anne Nazlı Sancar ise terör örgütü PKK tarafından 2012'de dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar'a kavuşmak için eyleme katıldığını aktardı.

HDP ve PKK ile 11 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Sancar, "Kızımı benden koparıp götürdüler. Yıllardır evlat acısı çekiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Buradaki aileler sadece evlatlarını istiyor. HDP ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Kızımın elindeki kalemi alıp eline silah verdiler. Aynısını kendi çocukları için yapmazlar. Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa göndersinler. Bu katillere anneler olarak 'yeter artık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırt yağlarına elveda deyin! cayır cayır yağ yakınSırt yağlarına elveda deyin! cayır cayır yağ yakın
Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Van

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

İlginizi Çekebilir

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.