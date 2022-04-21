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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

21.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Aileler, burada çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Aynur Aslan, yaptığı açıklamada, kayınbiraderi Fatih Aslan'ın 10 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı.

"Fatih evine geri gel, yuvana dön. Seni kandırdılar, sen gençtin, daha küçüktün." diye çağrıda bulunan Aslan, şunları söyledi:

"Annen çok hasta. Gel annen seni son bir defa görsün. Gel ailene dön. Senin yaşıtların evlendi, yuva kurdu, çocuk sahibi oldu. Sen de gel hayatını kurtar. HDP sizi kandırdı, götürdü, onlara uymayın artık. Gençlerimiz artık onlara uymasın. Bizim peşimizi bıraksınlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp götürüyorlar. Kendileri de gül gibi hayatını yaşıyor. Avrupa'ya gidiyorlar, tatile gidiyorlar, her yere gidiyorlar. Ama çocuklarımız acaba dağda ne haldedir? Ne yaşıyorlar? Taşın üstünde yatıyorlar. Onların umurunda değil. Yazıktır bıraksınlar artık yakamızı. Çocuklarımızı bıraksınlar."

Ailelere destekte bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici de "Üyelerimizle beraber evlat nöbetinde direnen annelerimize, ailelerimize desteğimizi sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, şiddetle kınıyoruz." dedi.

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