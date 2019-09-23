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Vanlı annelerden Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Van'da bir grup kadın, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi - Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır: - "Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir"

Van'da bir grup kadın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.

Van'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanında bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan anneler, babalar ve ailelere destek için toplandıklarını söyledi.

Yüreği yanmış, cesur, kararlı ve kahraman annelerin attıkları adımın önemli olduğuna değinen Tanrıtanır, "Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyerek destek görmektedir." diye konuştu.

- "Annelerimizin yüreğindeki ateş terörü bitirecek"

Tanrıtanır, ailelerin, eline silah tutuşturulan çocuklarının, askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceği endişesi taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlat nöbeti tutan ailelerimiz biliyorlar ki kimi siyasetçilerin çocukları en güzel okullarda okurken, en güzel yerlerde tatil yaparken, kendi çocukları dağda, taşta, sefalet ve korku içinde yaşamak zorunda kalıyor. Terör örgütü, çocukları için korkusuzca bekleyen ve teröre karşı haykıran kahraman, cesur ailelerin seslerini kısmak için çabalıyor. Ancak kararlı ve cesur ailelerimizi, annelerimizi susturamayacaklar. Şundan hiç şüphemiz yok, annelerimizin yüreğindeki ateş terörü bitirecek. Biz çocukların yerlerinin ailelerinin yanı olduğunu, bölücü terör örgütünün kirli emellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'daki annelere sonsuz destek için alanlardayız. Annelerimizin, ailelerimizin sesini duyacağız ve herkese duyuracağız."

Kandırılarak dağa giden gençlere de seslenen Tanrıtanır, "Gelin devletinize sığının. Aramıza nifak sokmaya çalışan, gençliğinizi elinizden alan, ailenizden, yurdunuzdan sizi koparan, PKK terör örgütü ve uzantılarının maşası olmayın. Annelerinizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün." ifadelerini kullandı.

Küçük kızıyla açıklamaya katılan Ayten Açmakutlu da Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek için geldiklerini dile getirerek, "Terörü kınıyoruz. Annelerin yüreği yanmasın, başka anneler ağlamasın istiyoruz. Bu yüzden çocuğumla, annelerimizi desteklemeye geldim. Her zaman arkalarında olacağız." dedi.

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