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Vanlı annelerden Diyarbakırlı annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

VANLI anneler, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VANLI anneler, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını ve onların yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanında, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Anneler adına açıklamayı yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Vanlı anneler olarak yüreği yanan, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan annelere, babalara, ailelere destek olmak için bugün burada toplandık. O annelerin, babaların nöbeti ne kadar kutsal ve önemliyse, bizim burada onlara destek amacıyla bir araya gelmemiz de o kadar önemli ve değerlidir. Yıllardır Türkiye'de devam eden terör sorunu, Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan yüreği yanmış cesur, kararlı ve kahraman annelerimizin attıkları adımlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin kirli düzenini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyen bir destek görmektedir. Aileler, okul çağındaki çocuklarının örgütün pençesine düşerek karanlık bir geleceğe doğru yol alacağını biliyor. Evlatlarının terör örgütü tarafından istismar edilip şiddete uğrayacağını, karşı çıkmaları halinde infaz edileceğini biliyor. Aileler, çocuklarının daha gençliğinin en güzel günlerini yaşamadan eline silah tutuşturularak askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceğini biliyorlar."

'GELİN DEVLETİNİZE SIĞININ, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAŞASI OLMAYIN'

Tantıtanır, terör örgütü elebaşları ve onların destekçisi kimi siyasetçilerin çocukları en güzel okullarda okurken, kendi çocuklarının dağda, taşta sefalet içinde korku içinde yaşadığının anneler tarafından bilindiğini anlatarak şöyle dedi:

"Terör örgütü, şimdi çocukları için korkusuzca bekleyen ve teröre karşı haykıran kahraman, cesur ailelerin seslerini kısmak için çabalıyor. Ancak kararlı, cesur annelerimizi susturamayacaklar. Biliyoruz ki, annelerin gözyaşları ve kararlığı bir çok söylemden daha etkilidir. Şundan hiç şüphemiz yok ki; annelerimizin yüreğindeki ateş, terörü bitirecek. Biz çocuklarının yerlerinin ailelerinin yanı olduğunu, bu bölücü terör örgütünün kirli emellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'daki annelere sonsuz destek için alanlardayız. Annelerimizin ve ailelerimizin sesini duyacağız. Kandırılarak dağa giden gençlerimize de sesleniyoruz. Gelin devletinize sığının. Aramıza nifak sokmaya çalışan, sizin gençliğinizi elinizden alan, ailenizden, yurdunuzdan sizi koparan, PKK terör örgütü ve onun uzantılarının maşası olmayın. Annelerimizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün. Kalbimizle, yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı, teröre karşı bir isyandır. Bu alanda toplanarak bizlere destek veren ve Diyarbakır'daki annelerin, ailelerin gözyaşlarına, acılarına ortak olan herkesi saygıyla selamlıyoruz."

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