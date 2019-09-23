Vanlı annelerden Diyarbakırlı annelere destek

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VANLI anneler, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan ailelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını ve onların yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanında, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Anneler adına açıklamayı yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Vanlı anneler olarak yüreği yanan, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan annelere, babalara, ailelere destek olmak için bugün burada toplandık. O annelerin, babaların nöbeti ne kadar kutsal ve önemliyse, bizim burada onlara destek amacıyla bir araya gelmemiz de o kadar önemli ve değerlidir. Yıllardır Türkiye'de devam eden terör sorunu, Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan yüreği yanmış cesur, kararlı ve kahraman annelerimizin attıkları adımlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin kirli düzenini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyen bir destek görmektedir. Aileler, okul çağındaki çocuklarının örgütün pençesine düşerek karanlık bir geleceğe doğru yol alacağını biliyor. Evlatlarının terör örgütü tarafından istismar edilip şiddete uğrayacağını, karşı çıkmaları halinde infaz edileceğini biliyor. Aileler, çocuklarının daha gençliğinin en güzel günlerini yaşamadan eline silah tutuşturularak askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceğini biliyorlar."